أهالى قرية درين بالدقهلية يطالبون بالإفراج عن عجوز ضبطت بمخدرات فى العمرة







الدقهلية - شريف الديب

خرج العشرات من أهالى قرية درين التابعة لمركز نبروة بمحافظة الدقهلية بمسيرة حاشدة للمطالبة بالإفراج عن "سعدية عبد السلام"، 75 سنة، العجوز التى تم ضبطها من قبل السلطات السعودية أثناء دخولها لعمل عمرة، وتبين أنها تحمل حبوبا مخدرة.

وردد أهالى القرية هتافات "بريئة.. بريئة" أثناء المسيرة، وقال الأهالى أن أحد الأشخاص ويدعى "عبد الله. ا" مقيم بمركز نبروة، هو من أعلن لها بأنه فازت برحلة عمرة مجانية الى الأراضي السعودية، وبالفعل تم إنهاء كل الإجراءات لها، وحال وصولها مطار القاهرة قام بتسليمها حقيبة وقال لها إن هناك أحد الأشخاص السعوديين سيقابلها وتقوم بتسليمها له.

وبمجرد وصول مطار جدة اكتشفت السلطات السعودية أن السيدة تحمل حبوبا مخدرة، وتم إلقاء القبض عليها ولكنها أصيبت بحالة إعياء شديدة تم نقلها على أثرها إلى المستشفى.

وقال سمير نجل شقيقة العجوز المتهمة، إنه فور انتشار خبر إلقاء القبض عليها، اختفى صاحب "العمرة" وترك منزله، وتم تحرير عدد من البلاغات ضده.

فيما طالب الأهالى بالإفراج عن العجوز كونها سيدة عجوز ولا تتحمل عناء الحبس أو الاحتجاز، وإنها مظلومة، مطالبين السلطات السعودية بتفهم الوضع وتدخل السلطات المصرية للوقوف بجانب السيدة.



مظاهرة بقرية درين بالدقهلية