أهالى شبرا يحتشدون فى مؤتمر جماهيرى لتأييد السيسى بحضور "بكرى" و"غالى"







القليوبية نيفين طه

أكد المشاركون فى المؤتمر الجماهيرى بشبرا الخيمة لدعم الرئيس السيسى الذى نظمه المستشار عصام غالى بحضور النائب مصطفى بكرى على أهمية المشاركة الجادة والفاعلة فى الانتخابات، حتى يثبت المصريين للعالم أجمع أنهم شعب يعى جيدا التحديات الإقليمية والعالمية التى تواجه مصر فى هذه المرحلة الهامة من تاريخ الوطن.

من جانبه قال المستشار عصام غالى أن أهالى شبرا الخيمة بل القليوبية ككل سيخرجون للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لدعم تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لتولى فترة رئاسية ثانية، وذلك لاستكمال مسيرة النجاح والتعمير.

أضاف غالى أن الله قد أرسل الرئيس السيسى كهدية لمصر و شعبها ، و علينا رد الجميل و إثبات وعى المصريين للعالم بأكمله و ذلك بالنزول و المشاركة الإيجابية بالانتخابات الرئاسية.

من جانبه أكد النائب مصطفى بكرى أن مشاركة الناخبين فى الانتخابات الرئاسية هى أكبر دليل على دعم التنمية والاستقرار فى مصر ، وعلى الجميع أن يكون له دور فى دعم مشاركة المواطنين فى الانتخابات كونه واجب وطنى فى هذه المرحلة والتى نواجه فيها دعاة المقاطعة والإرهاب .

وقال أن الأمن والاستقرار وارتفاع معدلات الإنتاج واجب وطنى علينا جميعا لابد أن نتمسك به وأن ندعمه حتى تكون مصر فى المكانة التى نتمناها جميعا.

أشار بكرى إلى أن المشاركة فى الانتخابات تعطى مؤشرا كبيرا للخارج بأن الشعب المصرى مستمر فى طريقه للإصلاح ودعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية على أرضه.