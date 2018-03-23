أمين عام اتحاد المصارف العربية يستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة للصناعة

أمين عام اتحاد المصارف العربية يستقبل وفد منظمة الأمم المتحدة للصناعةالجمعة، 23 مارس 2018 06:31 م
إتحاد المصارف ووفد الامم المتحدة
كتب أحمد يعقوب
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استقبل الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، فى مكتبه وفد من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" UNIDO” ضم رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا الدكتور هاشم سليمان حسين، ومنسق برامج "الارسيت" وخبير ترويج الاستثمار، عفيف البرهومى.
وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقة بين اتحاد المصارف العربية و منظمة UNIDO، وخاصة في ما يتعلق بتمويل مشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بهدف مكافحة الفقر فى العالم العربى.
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