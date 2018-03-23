أمن الدولة اللبنانى يلقى القبض على سوريين بتهمة الإنتماء لجبهة النصرة







بيروت (أ ش أ)

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان أنها القت القبض على شخصين سوريين هما (عبد الرحمن م.) و (عبدو م.) بتهمة الإنتماء إلى جبهة النصرة والمشاركة فى الهجوم على مراكز الجيش اللبنانى فى عرسال فى العام 2014.

وأشار بيان لأمن الدولة فى لبنان اليوم الى انه تم تسليم المقبول عليهم إلى المراجع القضائية المختصة بعد اعترافهما بما نسب إليهما.