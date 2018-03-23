video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 23 مارس 2018 01:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أمن الدولة اللبنانى يلقى القبض على سوريين بتهمة الإنتماء لجبهة النصرة

الجمعة، 23 مارس 2018 12:32 م
أمن الدولة اللبنانى يلقى القبض على سوريين بتهمة الإنتماء لجبهة النصرة الشرطة اللبنانية





بيروت (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة فى لبنان أنها القت القبض على شخصين سوريين هما (عبد الرحمن م.) و (عبدو م.) بتهمة الإنتماء إلى جبهة النصرة والمشاركة فى الهجوم على مراكز الجيش اللبنانى فى عرسال فى العام 2014.

وأشار بيان لأمن الدولة فى لبنان اليوم الى انه تم تسليم المقبول عليهم إلى المراجع القضائية المختصة بعد اعترافهما بما نسب إليهما.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة اللبنانية: العثور على دبلوماسية بريطانية مقتولة فى بيروت

الشرطة اللبنانية تلقى القبض على سورى متهم بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابى

الشرطة اللبنانية تعتقل خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابى

لبنان

سوريا

اخبار لبنان

اخبار سوريا

اخبار العرب

اخبار العرب اليوم




لا تفوتك
وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

وزير البترول: بدء الإنتاج من حقلى "جيزة وفيوم" أكتوبر المقبل

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

والدة الطالبة مريم باكية: بريطانيا تحاول إجبارنا للتنازل عن القضية

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قطرى من العائلة المالكة يهين المرأة الخليجية ويثير غضب شعبى من السعودية للدوحة.. هيلة المشوح: هل ننتظر من فاقد الشرف أن يصون الشرف.. ونورة شنار: "خسئت يا إمعة.. بنات سلمان وزايد وعيسى أشرف منك ومن حكومتك"

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

قبل مواجهة مصر والبرتغال بـ24 ساعة.. رونالدو الأعلى سعرًا بين اللاعبين بـ120 مليون يورو.. ومحمد صلاح يلاحقه بـ80 مليون يورو.. ونجما باريس سان جيرمان ومانشستر سيتى فى المرتبة الثالثة

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

فتح معبر رفح فى الاتجاهين غدا وبعد غد لعبور العالقين والحالات الإنسانية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر والعواصم العربية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة