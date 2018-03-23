أمن الجيزة يواصل حملة "بولاق الدكرور بلا مخدرات" ويضبط 12 متهما







كتب بهجت أبو ضيف

واصل ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور، بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات بالجيزة، شن الحملة الأمنية التى تستهدف تطهير المنطقة من بؤر تجارة المخدرات، حيث تم ضبط 12 متهما بحوزتهم كمية من مخدر الاستروكس والحشيش، والهيروين، والبانجو، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة.

واستهدفت الحملة التى شاركب ها الرائد محمد الجوهرى رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، والرائد طارق مدحت، والنقيبان أيمن سكورى، وأحمد مندور، عدة شوارع ينتشر بها مروجى المواد المخدرة، حيث لاقت الحملة استحسان أهالى بولاق الدكرور، مطالبين بتكثيف الحملات واستمرارها، للقضاء على تجارة المخدرات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.