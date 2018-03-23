أمن الجيزة يحبط محاولة محامى وآخرين النصب على صاحب مطعم شهير







كتب بهجت أبو ضيف

تمكن ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة من القبض على محامى و4 أشخاص آخرين، لاتهامهم بالنصب ومحاولة بيع فيلا باستخدام أوراق مزيفة مقابل مبلغ 2 مليون و500 ألف جنيه، لصاحب مطعم شهير بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة بلاغا من مدير مكتب توثيق الجيزة، أفاد فيه بتقديم محامى لأوراق مزيفة لعمل توكيل خاص ببيع فيلا بأكتوبر، لصاحب مطعم شهير.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة تم ضبط المحامى، و4 أشخاص آخرين بصحبته، وكشفت التحريات أن المحامى حصل على أوراق مزيفة، لاستخدامها فى بيع فيلا بأكتوبر مالكها "متوفى"، فى محاولة لبيعها لصاحب مطعم شهير.

وكشفت التحريات أن أحد المتهمين انتحل صفة صاحب الفيلا، مقابل حصوله على مبلغ 150 ألف جنيه، وباستدعاء ابن صاحب الفيلا، ذكر أن والده متوفى، وأن الفيلا ملك الورثة، وليست معروضة للبيع، فحرر محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.