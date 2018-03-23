أمن الإسكندرية يضبط عاطلا متخصصا فى سرقة المساكن بمينا البصل







الإسكندرية – أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، واللواء شريف عبدالحميد، مدير مباحث الإسكندرية ، من ضبط "م ح ط" 32 سنة عاطل، مقيم شارع المتراس دائرة قسم شرطة مينا البصل، السابق إتهامه فى 17 قضية "مخدرات -سلاح - سرقة - تزوير" بمزاولة نشاطاً إجراميا تخصص فى إرتكاب جرائم حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وضبط المسروقات، بمواجهته إعترف بإرتكاب 16 حوادث سرقة، وهم 13 حادث بدائرة قسم شرطة مينا البصل منهم القضية رقم 5372/2018 جنح القسم، عن بلاغ "ح ش م" بسرقة عدد 4 هواتف محمولة ومبلغ 600 جنيهاً ، من داخل الشقة سكنه، 3 حادث بدائرة قسم شرطة أول المنتزه ، منهم القضية رقم 28293 / 2017 جنح القسم عن بلاغ "س م ر" بسرقة عدد 2 خاتم من داخل الشقة سكنه.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت حبسه احتياطياً علي ذمة التحقيق .