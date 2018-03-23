ألفان و 211 سائحا يتجهون إلى المدن السياحية المصرية فى آخر 24 ساعة

ألفان و 211 سائحا يتجهون إلى المدن السياحية المصرية فى آخر 24 ساعةالجمعة، 23 مارس 2018 12:48 ص
مطار القاهرة الدولي
كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولى خلال ال 24 ساعة الماضية مغادرة ألفين و211 سائح متجهين الى المدن السياحية المصرية للاستمتاع بشواطئها وقضاء اجازاتهم، على متن 31 رحلة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران.
وقامت سلطات المطار بالتنسيق مع شركة مصر للطيران بتخصيص فرق من العلاقات العامة تابعة لشركتى الميناء ومصر للطيران داخل الصالات لتسهيل عملية تسفير السائحين وفقا لرحلاتهم.
وشهد المطار انطلاق 10 رحلات الى مدينة الغردقة و9 رحلات الى شرم الشيخ و4 رحلات الى مدينتى الأقصر وأسوان بالإضافة الى رحلة أخرى إلى مدينة مرسي علم ورحلتين إلى برج العرب، ورحلة الى مطار ابو سمبل.
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