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أسعار النفط اليوم الجمعة 23-3-2018 برنت يسجل 69.52 دولار للبرميل

الجمعة، 23 مارس 2018 08:48 م
أسعار النفط اليوم الجمعة 23-3-2018 برنت يسجل 69.52 دولار للبرميل تكرير النفط - أرشيفية





كتب أحمد أبوحجر
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة 23-3-2018، حيث سجلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت إلى 69.52 دولار للبرميل، وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى 64.97 دولار للبرميل.

وفي الأسبوع يتجه برنت صوب الارتفاع نحو 5%  في أقوي أداء منذ يوليو العام الماضي بينما سيرتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي نحو 4.2 %.

الأسعار مدعومة بخطط تمديد اتفاق خفض الإنتاج

وارتفعت أسعار النفط مدفوعة بخطط سعودية لتمديد القيود المفروضة على الإنتاج بقيادة أوبك وروسيا والتي طُبقت في 2017 حتى عام 2019 بهدف تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح الخميس، إن الأمر يتطلب أن تواصل الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) التنسيق مع روسيا ومنتجين آخرين للنفط غير أعضاء في المنظمة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على المعروض في 2019 لتقليص مخزونات النفط العالمية.

 

وأبرمت المنظمة ومجموعة من الدول غير الأعضاء بها بقيادة روسيا اتفاقا في يناير كانون الثاني 2017 لخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا للتخلص من فائض المعروض.

 

لوك أويل: على أوبك وروسيا تمديد خفض الإنتاج حتى 2020 حال زيادة إمدادات أمريكا

 

وأكد ليونيد فيدون، نائب رئيس لوك أويل الروسية يوم الجمعة، أنه يعتقد أنه سيكون على منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى 2020 إذا استمرت زيادة الإمدادات الأمريكية.

 

وقال فيدون إن الشركة، وهى ثانى أكبر منتج للنفط فى روسيا، يجب أن تدعم فكرة السعودية بتمديد تخفيضات النفط حتى 2019.

 


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