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الجمعة، 23 مارس 2018 01:58 م
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أسعار العملات الجمعة واستقرار الأسعار

الجمعة، 23 مارس 2018 01:24 م
أسعار العملات الجمعة واستقرار الأسعار عملات ارشيفية





رانيا فزاع
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سجلت أسعار العملات استقرارا اليوم الجمعة بداية العطلة الأسبوعية ، على نفس سعر ختام تعاملات الأسبوع المصرفى أمس الخميس وثبت سعر كلا من  الدولار "اليورو والاسترلينى والدينار الكويتى والريال السعودى "، أمام الجنيه المصرى .

 ووفقاً للبيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر جاءت أسعار العملات اليوم كالتالى...

سعر الدولار فى مصر

 

 واصل سعر الدولار اليوم الجمعة ، استقراره عند سعر ختام تعاملات أمس ، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر ، وبلغ متوسط السعر اليوم وفقاً للبنك المركزى المصرى 17.5861 جنيه للشراء، و 17.6828 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 17.5814 جنيه للشراء

 17.6786 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

 17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

  سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 17.55 جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 17.60 جنيه للشراء

17.68  جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 17.59  جنيه للشراء

17.69  جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

  17.58 جنيه للشراء

 17.68 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

 

 استقر سعر اليورو الأوروبى اليوم على نفس ختام التعاملات أمس ،  مسجلا فى آخر بيانات البنك الأهلى ، 21.58 جنيه للشراء ، و 21.86 جنيه للبيع.

 سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

 استقر سعر الجنيه الاسترلينى اليوم أمام الجنيه المصرى ،  على نفس سعر ختام التعاملات المصرفية أمس ، بالغاً  فى آخر تحديثات  البنك الأهلى المصرى ،24.73  جنيه للشراء ، و 25.09 للبيع.

 سعر الدينار الكويتى

 استقر سعر الدينار الكويتى أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة على نفس سعر ختام تعاملات أمس الخميس ، بالغاً فى  آخر تحديثات تعاملات البنك الأهلى المصرى، 58.51 للشراء ، و 58.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

 استقر سعر الريال السعودى اليوم  أمام الجنيه المصرى ،  على نفس سعر ختام تعاملات الأمس ، بالغاً 4.68 جنيه للشراء ، 4.70 جنيه للبيع ، وفقاً لآخر بيانات البنك الأهلى.

 

 

 

 


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