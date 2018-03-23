أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-3-2018 فى مصر







كتب – إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم الجمعة 23-3-2018، بقيمة 7 جنيهات، بالتزامن مع الارتفاع الكبير الذى تشهده الأوقية العالمية، لتسجل 1340 دولار فى التعاملات الفورية، ليسجل عيار 21 مبلغ 658 جنيها للجرام.





وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:



عيار 18 : 564 جنيه

عيار 21 : 658 جنيه

عيار 24 : 752 جنيه

الجنيه الذهب: 5264 جنيه

السعر العالمى : 1340 دولار

سعر الذهب



أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشتمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر، من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء، وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب، مع الاستعانة بآراء تجار المعدن النفيس.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

وقال إيهاب واصف عضو مجلس إدارة شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن وجود تكهنات لدى المستثمرين ببداية حرب تجارية، و فرض رسوم على الواردات بين كل من الصين وأمريكا ترفع أسعار الذهب فى البورصات العالميه مع بداية تعاملات اليوم.

"اليوم السابع" يتابع التطورات الفورية لسوق الذهب مصريا وعالميا، ويقدم خدمه لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب، وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى، إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.