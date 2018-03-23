أستاذ كبد: وقف إنتاج الأوليسيو والكيوريفو لعلاج منتكسى فيروس C







كتبت أمل علام

فجر أكد الدكتور هشام الخياط، أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بمعهد تيودور بلهارس، عن مفاجأة خلال مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة الجديد فى أمراض الكبد والجهاز الهضمى، أن بروتوكولات علاج المرضى المنتكسين من أدوية فيروس سى خاصة بعد العلاج بالهارفونى أو السوفالدى والدكلانزا، وهى أهم انتكاسة من العلاج بالأدوية التى تحبط إنزيم البوليميريز مثل الليديسبفير الموجود فى عقار الهارفونى والدكلانزا.

وقال خلال مؤتمر الجمعية المصرية لدراسة أمراض الكبد والجهاز الهضمى المنعقد حاليا بالعين السخنة، أن هناك 4 بروتوكولات لعلاج الانتكاسة الناتجة عن استخدام الأدوية التى تحبط إنزيم البوليمريز، موضحا أن العقار الأول هو استخدام الكيوريفو مع الريبافيرين والسوفالدى، لمدة 3 شهور فى حالة عدم وجود تليف، و6 أشهر فى حالة وجود تليف، موضحا أن مشكلة البروتوكول الأول هو عدم توافر الكيوريفو لأن الشركة المنتجة أوقفت إنتاجه بعد ظهور عقار "المافريت" الأقوى والأكثر فعالية وبدون استخدام الريبافيرين، ولكنه لم يطرح فى مصر حتى الآن.

وقال: "أما البروتوكول الثانى فهو استخدام الاوليسيو والسوفالدى والدكلانزا لمدة 6 أشهر فى وجود تليف و3 شهور فى عدم وجود تليف، وتكمن المشكلة فى هذا البروتوكول أن الشركة أصبحت لا تنتجه، مؤكدًا أن المتوافر حاليا من الأوليسيو منتهى الصلاحية الآن".

وأكد الدكتور هشام الخياط أن البروتوكول الثالث المستخدم بنجاح وهو متوافر حاليا فى مصر هو عقار الزيباتيير مع السوفالدى لمدة 6 أشهر فى حالة وجود تليف، و3 شهور فى حالة عدم وجود تليف، وهو البروتوكول الوحيد المتوافر بفعالية الآن فى مصر بنسب نجاح تتعدى الـ97 % فى المرضى المنتكسين موضحا أن هناك بروتوكول رابع لعلاج المنتكسين هو دواء "فوسفى" وهو قرص واحد يجمع 3 أدوية هى السوفالدى مع الفلباتوسفير مع الفوكسيلبريفير، وهذا الدواء يستخدم قرص واحد فقط لمدة 6 اشهر فى حالة وجود تليف و3 شهور فى حالة عدم وجود تليف كبدى.

وقال يبقى بروتوكول الزيباتيير مع السوفالدى هو البروتوكول المتاح الآن رغم عدم خفض سعره حتى الآن رغم توافره فى مصر لعلاج المنتكسين، ونسب الشفاء تقترب من 97 % فى المرضى المنتكسين من الأدوية المحبطة لإنزيم البوليمريز" NSSA".