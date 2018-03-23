أخبار البورصة المصرية جلسة 22-3-2018







كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول 22-3-2018، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات الجلسة، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 963.649 مليار جنيه.

البورصة توقف التداول على 15 سهم

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 15 شركة لمدة ربع ساعة لتجاوزها نسبة ال 5%.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى المصرية للمنتجعات السياحية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، العبور للاستثمار العقارى، الإسكندرية للخدمات الطبية، مصر بنى سويف للأسمنت، رواد السياحة، شارم دريمز للاستثمار السياحى، العربية لاستصلاح الأراضى، السويس للأسمنت، الوطنية للإسكان للنقابات المهنية، أكتوبر فارما، مصر الوطنية للصلب – عتاقة، راية لخدمات مراكز الاتصالات، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية.

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، بتراجع جماعى مدفوع بضغوط بيعية من المتعاملين المصريين، كما تراجع رأس المال السوقى بقيمة 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 963.649 مليار جنيه.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بالبورصة 1.5 مليار جنيه، ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع، بصافى قيمة بلغت 622 ألف جنيه، 18.2 مليون جنيه، 136.5 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى قيمة 83.5 مليون جنيه، 2.8 مليون جنيه، 69 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 17064 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% عند مستوى 2877 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.50% ليغلق عند مستوى 17128 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.29% ليغلق عند مستوى 878 نقطة، وكذلك مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2251 نقطة، وانخفض مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 483 نقطة.

وارتفعت أسهم 56 شركة مقيدة بالبورصة بختام التعاملات، وهوت 102 شركة، ولم تتغير 27 شركة.

10 آلاف جنيه غرامة العروبة للتجارة

قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، فرض التزام مالى على شركة العروبة للتجارة والتعدين والتوريدات بقيمة 10 آلاف جنيه تسدد خلال 15 يوما من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة، وذلك لمخالفة الشركة لأحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 44 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

كما قررت اللجنة، التنبيه على شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا، والتنبيه على شركة عبور لاند للصناعات الغذائية بضرورة الالتزام بأحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.

وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة، على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها.

وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول والموقع الإلكترونى للبورصة.