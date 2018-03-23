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أحمد قذاف الدم: ليبيا دعمت "ساركوزى" لضمان بقاء فرنسا حليفا استراتيجيا

الجمعة، 23 مارس 2018 10:26 ص
أحمد قذاف الدم: ليبيا دعمت "ساركوزى" لضمان بقاء فرنسا حليفا استراتيجيا أحمد قذاف الدم





كتب أحمد علوى
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قال ابن عم الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى ومساعده السابق أحمد قذاف الدم، إن بلاده دعمت الرئيس الفرنسى الأسبق نيكولا ساركوزى لضمان بقائه حليفا استراتيجيا.

وبحسب ما نشرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الجمعة، أضاف قذاف الدم، أمس الخميس، خلال مقابلة عبر القمر الاصطناعى مع قناة "فرانس 24" الفرنسية، أنه علم من الزعيم الليبى الراحل، ومسئولين آخرين بمسألة دعم طرابلس للرئيس الفرنسى الأسبق بالأموال، مضيفًا "هذا أمر مؤكد".

وأوضح أنه لا علم له بالمبالغ التى قدمتها ليبيا لساركوزى، قائلا "لم أسمع حديثا عن مبالغ، كل ما أعرفه أننا قدمنا الدعم له لأنه كان حليفا لنا"، وتابع "فى تلك الفترة كان القذافى يسعى لتأسيس ما يسمى بالولايات المتحدة الأفريقية، لذلك كان لا بد أن يكون لنا صديق مقرب فى الإليزيه من أجل هذه القضية الهامة والاستراتيجية".

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسى، وجه لساركوزى، الأربعاء الماضى، اتهامات أولية بالفساد، وتلقيه أموالا من القذافى، بصورة غير قانونية لتمويل حملته الانتخابية التى فاز بها عام 2007، وتأتى الاتهامات عقب توقيف ساركوزى لاستجوابه من قبل شرطة مكافحة الفساد الفرنسية، فى القضية نفسها، لكن ساركوزى نفى بشكل متكرر ارتكابه مخالفات.


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