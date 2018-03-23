أحمد بدير مداعبا مرتضى منصور بمؤتمر شبرا: قعدت بعيد عنك لأنى أهلاوى

أحمد بدير مداعبا مرتضى منصور بمؤتمر شبرا: قعدت بعيد عنك لأنى أهلاوىالجمعة، 23 مارس 2018 08:27 م
أحمد بدير ومرتضى منصور فى المؤتمر
كتب - احمد عبد الهادى بكير - محمد حجازى
إضافة تعليق
داعب الفنان أحمد بدير، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمؤتمر شبرا الخيمة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:"أنا أهلاوى لذلك جلست بعيدا عن المستشار مرتضى"، وتابع:" هناك أمل إنه يصبح أهلاوى بسبب ارتدائه اللون الأحمر".
وأوضح بدير، خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد بشبرا الخيمة لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، أن الرئيس استلم الدولة آيلة للسقوط وتحتاج لترميمات، لكنه استطاع النهوض بالدولة المصرية من جديد بالمشروعات التنموية وحل المشاكل الاقتصادية والقضاء على الإرهاب.
وطالب بدير، جميع المواطنين بالحشد أمام لجان التصويت لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد، مضيفا:" نحن لا نحتاج إلى أشخاص يقومون بالرقص أو الهتاف فقط بل بناء البلد ومساعدة الرئيس السيسى فى حربه ضد الإرهاب".
إضافة تعليق
4 نجوم يرفعون شعار "الحلو مايكملش" فى الكرة المصرية .. نيران السياسة تنال من شعبية أبو تريكة .. التلاعب بالقطبين "أزمة" عبد الله السعيد.. قرار الهروب "غلطة" الحضرى .. التصرفات المجنونة "مشكلة" إبراهيم سعيد
كيف تحصل مصر على حق ضحايا العنف فى الخارج؟.. خبراء الأمن يطالبون باستحداث وحدة قانونية بجميع الدول لتقديم الدعم القانونى.. ومطالب بتسليط الضوء إعلاميا على الجرائم.. و7 ضحايا راحوا بعد الاعتداء عليهم آخرهم مريم
اضف تعليق
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
عدد الردود 0
بواسطة:
اهبلاوى
اقول لعين عبعال عايز تشجع الشياطين الحمر انت حر ربنا يحشرك معاهم !!
اما نحن فقلوبنا بيضاء عندما نولد فنوضع فى كافولة بيضاء وعندما نموت نوضع فى كفن ابيض وارض المحشر يوم القيانة بيضاء بينما جهنم حمرا وليلينا بيضاء شوف ليلتك انت ايه !!