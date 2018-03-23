أحمد بدير مداعبا مرتضى منصور بمؤتمر شبرا: قعدت بعيد عنك لأنى أهلاوى







كتب - احمد عبد الهادى بكير - محمد حجازى

داعب الفنان أحمد بدير، المستشار مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، بمؤتمر شبرا الخيمة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:"أنا أهلاوى لذلك جلست بعيدا عن المستشار مرتضى"، وتابع:" هناك أمل إنه يصبح أهلاوى بسبب ارتدائه اللون الأحمر".

وأوضح بدير، خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد بشبرا الخيمة لدعم الرئيس السيسى لفترة رئاسية ثانية، أن الرئيس استلم الدولة آيلة للسقوط وتحتاج لترميمات، لكنه استطاع النهوض بالدولة المصرية من جديد بالمشروعات التنموية وحل المشاكل الاقتصادية والقضاء على الإرهاب.

وطالب بدير، جميع المواطنين بالحشد أمام لجان التصويت لتوصيل رسالة للعالم بأن المصريين على قلب رجل واحد، مضيفا:" نحن لا نحتاج إلى أشخاص يقومون بالرقص أو الهتاف فقط بل بناء البلد ومساعدة الرئيس السيسى فى حربه ضد الإرهاب".