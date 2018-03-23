"آيروفلوت" الروسية تعلن عن رحلاتها للقاهرة فى جدولها الصيفى الجديد







كتب مؤمن مختار

أعلنت شركة الطيران الروسية "آيروفلوت"، عن الجدول الصيفى الجديد، الذى سيعمل فى الفترة من 25 مارس إلى 27 أكتوبر، حيث يشمل رحلات جوية منتظمة إلى مصر.

وأكدت الشركة فى بيان صحفى أن الرحلات "موسكو – القاهرة" ستبدأ يوم 11 أبريل، سيتم إجراءها ثلاث مرات فى الأسبوع، وفى الفترة من 12 يونيو إلى 2 يوليو ستكون الرحلات إلى مصر يومية بسبب زيادة الطلب خلال كأس العالم.

ووقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى 4 يناير 2018 مرسوما بشأن استئناف الرحلات الجوية إلى القاهرة، بعد توقف دام حوالى سنتين، جراء تحطم طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الروسية كوجاليم آفيا فوق سيناء فى العام 2015.

وتستأنف الرحلات أولا إلى مطار القاهرة الدولى، ومن ثم تعود تدريجيا إلى مطارات المنتجعات السياحية مثل شرم الشيخ، والغردقة، على شاطئ البحر الأحمر.