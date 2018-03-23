آثار الأقصر عن صورة عامل معبد هابو: نستخدام مونة حديثة تحاكى لون الآثر







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن مصدر مسئول بآثار الأقصر، أن الترميم يجرى على قدم وساق فى كافة معابد ومقاصير المعابد الفرعونية فى شرقى وغربى محافظة الأقصر، وذلك للحفاظ على الجدران والأعمدة الفرعونية بما يتناسب مع المواصفات الدولية التى يحددها اليونيسكو ودون تدخل يضر بالآثر.

وأضاف المصدر أن ظهور عامل أعلى سقالة خلال ترميم معبد هابو بغربى المحافظة أمر طبيعى تماما حيث يتم عبر مونة ترميم تتناسب مع كافة المواصفات الدولية فى الترميم للآثار، وليس كما أشيع بأنه أسمنت ويقوم عامل بوضعه كما ظهر فى الصور، مشدداً على أنه يتم قبل الترميم لأى موقع آثرى إزالة مونة الترميم القديمة من الأسمنت الأسود باستخدام الهيلتى والأزاميل بحرص شديد حفاظا على سلامة الآثار، وتزال المونة التى تغطى حواف النقوش باستخدام ورق الصنفرة، ويتم تنظيف الاسطح تنظيف ميكانيكى باستخدام الفرش والمشارط الدقيقة وكومبريسور الهواء لإزالة الأتربة من على سطح الأعمدة، كما يتم تنظيف الأسطح كيميائياً لإزالة الاتساخ الذى يصعب إزالته ميكانيكياً.

وأكد المصدر بآثار الأقصر، أنه يتم عقب ذلك العمل على تقوية الأجزاء الضعيفة فى الأعمدة والتى تمت إزالة مونة الترميم منها باستخدام "الأثيل سيليكات"، ثم إعادة وضع مونة استكمال الجديدة بعد الانتهاء من مونة الترميم القديم والتنظيف والتقوية، حيث تتكون المونة الجديدة من الرمل والجير بنسبة (1 إلى 3)، لملء الفجوات والشروخ كطبقة بطانة وهى تشبه لون الآثر بصورة كبيرة للغاية، موضحاً أنه يتم عمل طبقة ضهارة من مونة الجير والرمل وبعض الأكاسيد اللونية لكى تحاكى لون الآثار يتم وضعها فوق طبقة البطانة السابقة، كما يجرى تثبيت الألوان بمادة "البارالويد ب 44" المذاب فى الأستيون بتركيز 2%، مؤكداً على أنه ما تم بصورة كبيرة فى كافة المواقع الآثرية فى الشرق والغرب خلال الفترة الماضية.