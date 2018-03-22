video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 02:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

98 رحلة لمصر للطيران تقلع من مطار القاهرة وعلى متنها أكثر من 7 آلاف راكب

الخميس، 22 مارس 2018 02:37 ص
98 رحلة لمصر للطيران تقلع من مطار القاهرة وعلى متنها أكثر من 7 آلاف راكب مطار القاهرة





كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق

شهد مطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة الماضية إقلاع 98 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 7 آلاف و977 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى إن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر،موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.

 وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 29 رحلة داخلية للمطارات والمدن السباحية المصرية فى إطار خطة الشركة للعمل إلى تنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات إلى كافة المدن والمطارات المصرية.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

3 آلاف و377 سائحا يصلون مطار القاهرة خلال 24 ساعة

مصر للطيران

مطار القاهرة

المدن السياحية

العواصم العربية

العواصم العالمية

طائرات مصر للطيران




لا تفوتك
قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

قرعة دورى أبطال أفريقيا.. الأهلى يصطدم بالترجى ومجموعة ثانية نارية

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

الحج السياحى يبدأ من 55 ألفا حتى 120 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

نجوم يحتفلن بعيد الأم رغم رحيل أمهاتهن عن عالمنا برسائل مؤثرة

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

قوات الاحتلال تقضى بسجن عهد التميمى 8 أشهر بسبب صفع جندى إسرائيلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة