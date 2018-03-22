98 رحلة لمصر للطيران تقلع من مطار القاهرة وعلى متنها أكثر من 7 آلاف راكب







كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة الماضية إقلاع 98 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 7 آلاف و977 راكبا من مختلف الجنسيات.

وأفاد مصدر ملاحى إن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر،موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.

وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 29 رحلة داخلية للمطارات والمدن السباحية المصرية فى إطار خطة الشركة للعمل إلى تنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات إلى كافة المدن والمطارات المصرية.