98 رحلة لمصر للطيران تقلع من مطار القاهرة وعلى متنها أكثر من 7 آلاف راكب

98 رحلة لمصر للطيران تقلع من مطار القاهرة وعلى متنها أكثر من 7 آلاف راكبالخميس، 22 مارس 2018 02:37 ص
مطار القاهرة
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة الماضية إقلاع 98 رحلة دولية وداخلية تابعة لشركة مصر للطيران لتنقل جمعيها 7 آلاف و977 راكبا من مختلف الجنسيات.
وأفاد مصدر ملاحى إن معظم رحلات مصر للطيران شهدت انتظامًا في مواعيد الإقلاع حسب جدول التشغيل المقرر،موضحًا أن طائرات الشركة نقلت ركابها للعديد من العواصم العربية والعالمية والمدن الداخلية المصرية.
وسيرت الشركة الوطنية مصر للطيران 29 رحلة داخلية للمطارات والمدن السباحية المصرية فى إطار خطة الشركة للعمل إلى تنشيط السياحة من خلال تسيير رحلات إلى كافة المدن والمطارات المصرية.
إضافة تعليق
فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا
"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة