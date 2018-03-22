75% من القراء يستبعدون نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق







فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق؟"، استبعد غالبية القراء نجاح جهودها فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق.

واستبعد 75% من القراء نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق، فيما توقع 22% منهم نجاحها، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.



