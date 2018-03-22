75% من القراء يستبعدون نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق

75% من القراء يستبعدون نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواقالخميس، 22 مارس 2018 07:28 ص
الاستطلاع
إضافة تعليق
فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق؟"، استبعد غالبية القراء نجاح جهودها فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق.
واستبعد 75% من القراء نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق، فيما توقع 22% منهم نجاحها، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة