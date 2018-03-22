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الخميس، 22 مارس 2018 07:28 ص
خالد صلاح
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75% من القراء يستبعدون نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق

الخميس، 22 مارس 2018 07:28 ص
75% من القراء يستبعدون نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق الاستطلاع





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فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق؟"، استبعد غالبية القراء نجاح جهودها فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق.

 

واستبعد  75% من القراء نجاح جهود الصحة فى توفير الأدوية الناقصة بالأسواق، فيما توقع 22% منهم نجاحها، فى الوقت الذى أعرب فيه 3% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

 


 

 


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وزارة الصحة

وزير الصحة

الادوية الناقصة




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