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7 أفواج سياحية من بريطانيا وأمريكا والصين تصل القاهرة

الخميس، 22 مارس 2018 10:34 م
7 أفواج سياحية من بريطانيا وأمريكا والصين تصل القاهرة السياحة





كتب محمد طنطاوى
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شهد مطار القاهرة الدولي وصول 7 افواج سياحية قادمة من بريطانيا وامريكا والصين لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة. 
 
ووصل الى المطار فوجان سياحيان من بريطانيا قوامهما 177 سائح وتم إنهاء إجراءات، كما وصل فوج سياحي أمريكي 71 سائح بالإضافة الى وصول 4 أفواج سياحية قادمة من الصين وضمت 411 سائح صيني.
 
قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء اجراءات وصولهم تحت اشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار اقاماتهم. 
 
 

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