7 أفواج سياحية من بريطانيا وأمريكا والصين تصل القاهرة

7 أفواج سياحية من بريطانيا وأمريكا والصين تصل القاهرةالخميس، 22 مارس 2018 10:34 م
السياحة
كتب محمد طنطاوى
إضافة تعليق
شهد مطار القاهرة الدولي وصول 7 افواج سياحية قادمة من بريطانيا وامريكا والصين لزيارة المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة الكبرى والمحافظات المصرية المختلفة.
ووصل الى المطار فوجان سياحيان من بريطانيا قوامهما 177 سائح وتم إنهاء إجراءات، كما وصل فوج سياحي أمريكي 71 سائح بالإضافة الى وصول 4 أفواج سياحية قادمة من الصين وضمت 411 سائح صيني.
قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بانهاء اجراءات وصولهم تحت اشراف مسئولي شرطة السياحة بالمطار وتم تأمين خروجهم من دائرة المطار حتى مقار اقاماتهم.
إضافة تعليق
تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن
البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة