%5 زيادة بأسعار خدمات الطوافة لحجاج السياحة بالمشاعر المقدسة







كتبت ــ ميرفت رشاد

اتفق ممثلو غرفة شركات السياحة وأعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة، مع المؤسسة الأهلية لمطوفى حجاج الدول العربية برئاسة عباس قطان، خلال الاجتماع الذى عقد بالمملكة العربية السعودية، على تشكيل لجنتين مشتركتين بين المؤسسة والغرفة تكون مهامهما معاينة الخيام بالمشاعر المقدسة قبل استلامها من قبل الشركات السياحية والتدخل لتذليل أى عقبات قد تطرأ فى هذا الشأن.

وقال البيان الصادر من غرفة شركات السياحة، إن اللجنة الثانية سيكون مهامها متابعة أداء مكاتب مقدمى الخدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة، وكذلك الشركات السياحية لرصد أى قصور يؤثر سلبا على جودة الحج السياحى.

وأضاف "البيان" أن الاجتماع حضره كل من، ناصر تركى نائب رئيس لجنة إدارة الغرفة وهشام أمين رئيس لجنة السياحة الدينية، وممثلى القطاع السياحى أشرف شيحة وأحمد إبراهيم، وتم مناقشة كافة الترتيبات والاستعدادات حول الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة لموسم 1439هـ، وقد تمت مناقشة كافة السلبيات التى حدثت خلال العام الماضى والتى كان من أهمها تكدس الحجاج بالمشاعر نتيجة ضيق المساحة، بالإضافة إلى القصور فى بعض الخدمات، وتم التأكيد على ضرورة مراعاة المؤسسة للطاقة الاستيعابية للحجاج بمشعر منى عند تحديدها وذلك للحفاظ على مستوى جودة الحج السياحى.

وعلى جانب آخر، تمت المناقشة حول أسعار الخدمات، فقد أوضح الجانب السعودى أن هناك رسوما تمت إضافتها ومن أهمها 5% ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار الطاقة وتكلفة العمالة بالمملكة العربية السعودية، بينما أوضح الجانب المصرى ضرورة مراعاة الظرف الاقتصادى الحالى لراغبى أداء فريضة الحج من خلال القطاع السياحى والذى يتميز بتعدد مستوياته مما يدعم الشراكة المتميزة التى تجمع بين الجانبين بما يكون له ابلغ الاثر فى نجاح الموسم.

واتفق الحضور على ضرورة التواصل الدائم وسوف تراعى المؤسسة كافة الامور التى تم عرضها، بالإضافة إلى أنه تم التأكيد على ضرورة إبلاغ الشركات بأن تكون العقود مع شركاء العمل بمكاتب الطوافة والالتزام بما سيرد من قواعد فى العقود الموقعة بين المؤسسة والغرفة واللجنة العليا لكى لا تحدث خلافات فى كافة بنود التعاقد كالخدمات والأسعار المتفق عليها.

وأشار "البيان" إلى أنه تم التأكيد على المؤسسة بضرورة التزام مكاتب الطوافة من الآن بكافة الضوابط المنظمة للحج السياحي، وأهمها التعامل مع تأشيرات الهيئات وأى أنواع أخرى من التأشيرات حتى لا تكون على حساب حجاج السياحة فى المساحات المخصصة لهم، وسيتم من خلال اللجان المشتركة متابعة التزام المطوفين والشركات بما تم الاتفاق عليه.