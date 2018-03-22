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4 شباب يتبرعون بـ 20 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر

الخميس، 22 مارس 2018 01:59 م
4 شباب يتبرعون بـ 20 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر ٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر





كتب مدحت وهبة
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أعلن صندوق تحيا مصر، تبرع 4.شباب، وهم محمد عرفان 33 سنة، ومحمد عبد الرؤوف 39 سنة، ومحمد سعيد 31 سنة، وطارق ربيع 42 سنة، بمبلغ  20 ألف جنيه، كجزء من أرباحهم الناتجة عن استفادتهم من مشروع سيارات النقل المبرد، الذى سبق أن وفر الصندوق 500 سيارة نقل مبرد حمولة 5 أطنان.

وأكد الشباب أن تبرعهم هو رد الجميل لصالح الصندوق، من أجل أن يساهم هذا التبرع فى دعم الصندوق لدوره والذى ساعدهم فى توفير فرصة عمل لهم تدر أرباحًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي مرو بها.

وقال محمد عرفان 33 سنة:"حصل ركود في شغلي، وقابلت صعوبات علشان ظروف البلد، ومجرد اننا سمعنا عن مشروع الرئيس، قدمت عليه، والصندوق ساعدني وعملت فلوس كتيرة" ووجًه محمد عرفان نصيحة للشباب المصري قائلاً "لازم الشباب يعرف ان فيه صعوبات كتيرة هتقابله في حياته وان مفيش حاجة سهلة، وانت كل ما تبذل مجهود ربنا هيرزقك".

وأوضح  طارق ربيع 42 سنة،  أن اعلان صندوق تحيا مصر عن مشروع توفير 500 سيارة نقل مبرد في الصحف القومية بمثابة بارقة أمل للعمل من جديد، قائلاً " عملت فلوس كتيرة، وحاسس بالامتنان للصندوق وأنا جاي أرد الجميل".

وأكد الشباب على عزمهم الاستمرار في التبرع للصندوق من فترة إلى الأخرى، وأن هذه التبرعات لن تكون وافية لرد جميل الصندوق، قائلين "ده دعم دائم ، تعالوا اتبرعوا للصندوق وكمان لتنمية سيناء"،

من جانبه، اشاد تامر عبد الفتاح، المدير المالى والإدارى، بالنجاح الذى حققه الشباب من خلال مشروع النقل المبرد، حيث  يعد قصة نجاح ساهم فيها صندوق تحيا مصر، مؤكدا أن الصندوق يواصل دوره فى دعم مشروعات الشباب تنفيذا لتوجيهات   الرئيس عبد  الفتاح السيسى

وفى سياق متصل، واصل صندوق تحيا مصر، لليوم الثانى على التوالى، تسليم  السيارات للشباب المستفيدين من مشروعات "تمكين الشباب وخلق فرص عمل" ويبلغ عددهم 356 سيارة نقل حمولة 1.5 طن، حيث تم اليوم تسليم 100 سيارة للمستفيدين بعدد من محافظات مصر، وذلك استكمالا لمشروعات الصندوق فى مجال تمكين وتشغيل الشباب وخلق فرص عمل والمساهمة فى حل أزمة البطالة، وتنفيذاً لتكليفات  الرئيس التى وجهها للصندوق  بإقامة مشروعات لتمكين وتشغيل الشباب، بالتنسيق مع كل من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بإعتباره الجهة المنفذة ووزارة التموين والتجارة الداخلية بإعتبارها الجهة المسئولة عن السلع الشهرية المرصودة لكل سيارة ومتابعتها ويهدف المشروع إلى توفير عدد 1050 فرصة عمل، يتم التنفيذ في 22 محافظة من المحافظات ذات الإحتياج لسيارات النقل المبرد والمجهزة للتبريد

 

٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (1)
٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (1)

 

٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (2)
٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (2)

 

 

٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (3)
٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (3)

 

 

٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (4)
٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (4)

 

 

٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (5)
٤ شباب يتبرعون بـ20 الف جنيه لصندوق تحيا مصر (5)

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصراوي

صدق العمل . يجلب صدق الوفاء

الحمد لله .ز الامانه موجوده والصدق موجود والخير موجود  هذا النموذج الطيب فخر  لم تعمهم الاموال عن رد الجميل لا ليس جميلا بل هو وفاء ساندتني اساند فهي كالزكاه والصدقه  مفهوم يعود على المجتمع بالخير نريد اظهار هذه النماذج الطيبه ليدرك كل ذي همه ان من جد وجد ومن زرع حصد بينما جلوس المقاهي والنوم لن يجلب الرزق والخير  ولاهل بلدي الله يزيدكم خير ويوسع عليكم ويبارك لكم قولوا اميييييين

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