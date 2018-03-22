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فى مؤتمر جماهيرى بالعدوة..

3 وزراء ومحافظين سابقين يشاركون فى مؤتمر جماهيرى بالمنيا لدعم الرئيس

الخميس، 22 مارس 2018 04:33 م
3 وزراء ومحافظين سابقين يشاركون فى مؤتمر جماهيرى بالمنيا لدعم الرئيس مؤتمر جماهيرى بالمنيا لدعم الرئيس





المنيا - حسن عبد الغفار
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حرص 3 وزراء ومحافظين سابقين وهم واللواء محمد عبد السلام المحجوب، وزير التنميه المحليه الأسبق، اللواء حسن حميدة، واللواء فؤاد سعد الدين محافظى المنيا السابقين - على المشاركه فى مؤتمر جماهيرى حاشد بمدينة العدوه، شمال المنيا ، بعنوان "أحمد ومينا عاوزين يبنوها" لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى وتوعية المواطنين على المشاركه فى التصويت فى الانتخابات يوم 29 مارس الجاري.

أقيم المؤتمر داخل سرادق كبير بملعب مركز شباب العدوة، بحضور الانبا اغاثون اسقف مغاغة والعوده ، والشيخ نور محمد، مدير أوقاف مغاغة والشيخ سليمان ابراهيم ، مدير ادارة الازهر بالعدوه والشيخ حميده حسنى عبد الجواد مدير أوقاف العدوه ، ونواب الشعب السابقين والنواب الحاليين .

وقال علاء موسى منسق المؤتمر، إن المؤتمر يهدف إلى حشد الجماهير للتصويت فى الانتخابات الرئاسيه والتصويت الرئيس عبد الفتاح السيسى والفوز بفترة رئاسة جديده ، مؤكدا أن المشاركين حضروا برغبة منهم لدعم مسيرة التنمية والبناء فى مصر.

من جانبه، قال اللواء محمد عبد السلام المحجوب ، وزير للتنميه المحليه السابقه، إننا كلفنا السيسى وفوضناه للقضاء على الإرهاب فى فترة صعبة شملت انهيار اقتصادى للدولة، ونجح فى محاربه الإرهاب وتوجيه الحكومه العمل ولقاء الشباب ، وتحوله من رئيس جمهوريه إلى محارب وطنى للقضاء على الإرهاب ، يسافر الخارج لتعميق العلاقات الخارجيه والحصول على الدعم الخارجى ، وقال جاء رد الجميل ولو بورده للرئيس، وأشاد بدور المصريين فى الخارج فى المشاركه الانتخابية خاصه فى منطقه الخليج.

وتناول المشاركون الكلمات المتعلقه بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وحشد للناخبين للتصويت.

وقال المحجوب، إن المشاركة فى الانتخابات ضمان ونجاح ضد الصائدين فى المياه العكرة، لازم نثبت للعالم اننا كتله واحده ، لازم نشارك فى مظاهره الحب ، والإدلاء بصناديق الاقتراع.


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