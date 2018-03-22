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3 من مروجى الممنوعات يسقطون فى شباك مكافحة المخدرات ببولاق الدكرور

الخميس، 22 مارس 2018 03:00 ص
3 من مروجى الممنوعات يسقطون فى شباك مكافحة المخدرات ببولاق الدكرور مديرية أمن الجيزة





كتب بهجت أبو ضيف
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واصلت مديرية أمن الجيزة، مداهمة عدد من البؤر الإجرامية ببولاق الدكرور، ومطاردة تجار المخدرات، ونجح رجال المباحث فى القبض على 9 عاطلين بحوزتهم كمية من المواد المخدرة"هيروين، واستروكس، وبانجو، وأقراص مخدرة".

وذكر مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن الحملة التى يشارك بها ضباط قسم شرطة بولاق الدكرور، وإدارة مكافحة المخدرات مستمرة لحين القضاء على بؤر تجارة المخدرات، خاصة بعد تعدد شكاوى المواطنين من انتشار العاطلين مروجى المواد المخدرة.

وأضاف المصدر أن اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، واللواء محمد عبد التواب مدير المباحث الجنائية، يشرف على الحملة، مؤكدا أن الحملة ستستهدف عدة مناطق أخرى فور الانتهاء من منطقة بولاق الدكرور.

 


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