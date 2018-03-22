3 عمال قمامة وراء سرقة مكتب بريد العياط

سرقة مكتب بريد-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة هوية المتهمين بسرقة بعض المتعلقات من داخل مكتب بريد العياط، حيث تبين أن 3 أشخاص يعملون في جمع القمامة وراء ارتكاب الواقعة.
تلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمتعلقات من مكتب بريد العياط.
وبإجراء التحريات تبين أن 3 عمال قمامة وراء السرقة، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
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