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3 عمال قمامة وراء سرقة مكتب بريد العياط

الخميس، 22 مارس 2018 12:28 م
3 عمال قمامة وراء سرقة مكتب بريد العياط سرقة مكتب بريد-أرشيفية





كتب بهجت أبو ضيف
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كشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة هوية المتهمين بسرقة بعض المتعلقات من داخل مكتب بريد العياط، حيث تبين أن 3 أشخاص يعملون في جمع القمامة وراء ارتكاب الواقعة. 
 
تلقي رئيس مباحث مركز شرطة العياط بلاغا يفيد سرقة مجهولين لمتعلقات من مكتب بريد العياط.
 
وبإجراء التحريات تبين أن 3 عمال قمامة وراء السرقة، وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. 
 

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