3 سنوات حبسا لحدث هتك عرض طفل بالهرم بعد ثبوت صحة الواقعة







كتب سليم على

استغل حدث يعمل بمقلة لب بمنطقة الهرم، براءة طفل لم يتخط عمره السادس، وهتك عرضه.

وكشفت تحقيقات نيابة الأحداث، أن المجنى عليه "ياسين . ص . أ"، 6 سنوات، ذهب إلى مكان عمل المتهم "عبده . ص . م" 14 سنة، لشراء حلوى فوجد الأخير يطالبه بالدخول إلى المحل لكنه رفض قائلا له : "وانت عايزني أدخل ليه"، فتحرك المتهم تجاه الطفل وأمسك بيده وادخله عنوة إلى مكان تواجد مكينة محمصة اللب المفصول عن الجزء الخارجي.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهم طالب المجنى عليه بخلع ملابسه ولكنه رفض وحاول الهروب منه، إلا أن الأخير أمسك به وجرده من ملابسه وكمم فمه مما أصابه بجروح فى منطقة الفم، ثم هتك عرضه.

وأضافت التحقيقات، أن المجنى عليه ذهب لمنزله وخاف أن يخبر والده بما حدث، لكن الأب لاحظ دخول ابنه المتكرر الحمام، فسأله فأخبره ابنه بما حدث وهو غارق فى بكائه، فذهب الأب إلى المتهم وتشاجر ومعه وواجهه بما فعله مع ابنه فأخبره المتهم قائلا: "إحنا بنعمل كده مع البنات بس".

وأوضح تقرير الطب الشرعى صحة الواقعة وتبين إصابة المجنى عليه بجروح بمنطقة الدبر والوجه.

وقضت محكمة الطفل برئاسة المستشار عماد الدرملى وعضوية مستشارين أحمد أبو طالب وشريف العصرة وطارق حمودة وأمانة سر كريم مصطفى، بحبس المتهم 3 سنوات بتهمة هتك عرض طفل.