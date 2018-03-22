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11 محاضرة حول أحدث علاجات السكر في اليوم الأول فى مؤتمر طب المنوفية

الخميس، 22 مارس 2018 10:05 م
11 محاضرة حول أحدث علاجات السكر في اليوم الأول فى مؤتمر طب المنوفية جانب من المؤتمر





المنوفية – محمود شاكر
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بدأت اليوم الخميس  فعاليات المؤتمر الحادي عشر لوحدة السكر والغدد الصماء بكلية الطب بالمنوفية و ذلك بمناقشة 11محاضرة  في علاجات السكر والغدة الدرقية ودهنيات الدم.
 
واستعرض الدكتور نبيل الكفراوي استاذ امراض الباطنة والسكر ورئيس المؤتمر عقار السكر الجديد"شبيه الجلوكاجون" الذي يعطي مرة واحدة كل أسبوع.
 
ونوه الكفراوي إلى فوائد العقار الجديد وطرق استخدامه لمرضى السكر "من النوع الثاني"،  وأكد أنه ليس بديلا الانسولين بل هو وسيلة إضافية للتحكم في مرض السكر والوقاية من مضاعفاته.
 
وأشار الدكتور علاء عبد السلام رئيس وحدة السكر بطب المنوفية إلي مميزات الأنسولين "الانولاج" والذي يمكن تعاطيه بعد الاكل ولايتسبب في حدوث انخفاض في السكر بعد الوجبات علي عكس الأنسولين العادى.
 
عقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، والدكتور احمد جمال عميد الكلية، وبرئاسة الدكتور نبيل الكفراوي أستاذ أمراض الباطنة والسكربطب المنوفية وعضو اللجنة القومية للسكر وبالتعاون مع جميع الجامعات المصرية ومعهد السكر القومي
 
 
 

 
 

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