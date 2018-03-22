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100 شخصية مصرية تتحدث لمجلة المصور عن المشاركة بانتخابات الرئاسة

الخميس، 22 مارس 2018 08:22 م
100 شخصية مصرية تتحدث لمجلة المصور عن المشاركة بانتخابات الرئاسة الكاتب الصحفى أحمد أيوب رئيس تحرير مجلة المصور





كتب محمد عطية
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أصدرت مجلة المصور، برئاسة تحرير الكاتب الصحفى، أحمد أيوب، في عددها الصادر الأسبوعى، بعنوان "اجعلوا العالم يشهد كيف يبنى المصريون قواعد المجد.. المشاركة من أجل حق الشهيد"، وذلك بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها فى أيام 26 و27 و28 مارس الجارى.

وتضمن العدد، نحو مائة شخصية مصرية تحدثت للمجلة عن المفاجأة التى ينتظر أن يفجرها المصريون فى الانتخابات الرئاسية، حيث تنوعت الشخصيات بين سياسين وحزبيين ورجال أعمال واقتصاد ومفكرين وبرلمانيون وشباب وقيادات نسائية، أكدوا أن المصريين يصرون على مساندة بلدهم وجيشهم وقائدهم، ولذلك لن يترددوا فى النزول بكثافة للانتخابات ليس لمساندة مرشح فقط وإنما لمساندة للدولة فى معركتها.

والشخصيات المصرية قدموا أكثر من 20 سببا تدفع المصريين للنزول والالتفاف حول صناديق الانتخابات فى مقدمتها حق الشهداء واستكمال البناء ودعم الجيش فى حربه ضد الإرهاب ومواجهة مؤامرات هدم الدولة.

كما جاء فى العدد ملفا مهما عن أمهات الشهداء ورسائلهن للشعب المصرى لعدم التفريط فى مصر التى ضحى من أجلها أبنائهم.

 

 

المصور
 

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