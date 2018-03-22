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10 معلومات عن تطوير حديقة الميريلاند بمصر الجديدة.. التذكرة بـ20 جنيها

الخميس، 22 مارس 2018 04:00 ص
10 معلومات عن تطوير حديقة الميريلاند بمصر الجديدة.. التذكرة بـ20 جنيها حديقة الميريلاند بمصر الجديدة





كتب عبد الحليم سالم
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افتتح خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، أعمال تطوير حديقة الميريلاند بحى مصر الجديدة، تعرف على أهم 10 معلومات عن الحديقة.

1 - بلغت قيمة تطوير الحديقة التى تملكها شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير 48 مليون جنيه، ونفذ التطوير شركة إيجيكو.
 

2 - مساحة الحديقة الاجمالية 50 فدانا، تم تطوير 22 فدانا منها، وستتم بقية مراحل التطوير تباعا.

3 - سيتم افتتاح المرحلة الثانية فى عيد الفطر المقبل على مساحة 7 أفدنة.
 

4 - تم تحديد سعر تذكرة الدخول بـ20 جنيها، بحسب تأكيد المهندس هانى الديب رئيس شركة مصر الجديدة، وسيتم فتح حجز الدخول على شبكة الانترنت ايضا وكانت التذكرة بـ5 جنيهات .

5 - شملت أعمال التطوير عمل مشايات رخام صنى بطول 6 كم وتراك أحمر بطول3 كم .
 

6 - تم إنشاء 16 برجوله مقاسات مختلفه وانشاء عدد 3 نوافير أرضية وشلال متدرج ونافورة نصف دائرة و 5 دورات مياه وعدد 2 غرفه أمن وتطوير المدخل الجنوبى كاملا .

7 - تم عمل مساحات خضراء 38000 متر مسطح وانشاء خزان مياه ارضى للمياه العماره وآخر لماء الشرب ومنظومة حريق متكاملة وشبكة انارة كاملة لكل مكونات الحديقة.
 

8 - يعود تاريخ إنشاء الحديقة إلى سنة 1949 فى عهد الملك فاروق تحت اسم نادى سباق الخيل،ووقتها كان البارون إمبان صاحب الأراضى،وعند قيام ثورة يوليو، وقرار التأميم تم نقل نادى سباق الخيل إلى منطقة نادى الشمس، وسمى بعد ذلك بنادى الفروسية، وفى عام 1958 تم تخطيط المكان لتكون به حديقة مكان النادي، وأطلق عليها اسم الميريلاند.

9 - شهدت الحديقة نزاعا بين الشركة المالكة، واحدى الشركات الخاصة انتهى إلى الصلح واستمرار مشروع كازينو الميريلاند.
 

10 - كانت حديقة الميريلاند مليئة بالأشجار العالية والوارفة الظلال، كما احتوت أيضا بحيرة كانت تبحر بها المراكب الصغيرة، وفى ١٩٦٣، أضيف للحديقة كازينو وأراضى التزلج على الجليد، كما أنشىء بها مشتل خاص يستعمل فى تشجير الحديقة وبيع النباتات للجمهور، كما تم إنشاء بعض المطاعم العالمية بالإضافة لعروض الدولفين وكلاب البحر.


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حديقة الميريلاند

تطوير حديقة الميريلاند

مصر الجديدة

هانى الديب

شركة مصر الجديدة




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