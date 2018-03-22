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يوسف الراجحى: 104 أطنان ذهب إجمالى إنتاج منجم السكرى

الخميس، 22 مارس 2018 09:00 ص
يوسف الراجحى: 104 أطنان ذهب إجمالى إنتاج منجم السكرى يوسف الراجحى العضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب





كتب أحمد أبو حجر
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قال يوسف الراجحى المدير العام لشركة "سنتامين إيجيبت" والعضو المنتدب لشركة السكرى لمناجم الذهب، إن اجمالى إنتاج الذهب بالمنجم بلغ نحو 104 أطنان، وذلك منذ بدء الإنتاج بالمنجم بداية عام 2010 وحتى نهاية شهر فبراير الماضى.

وأضاف الراجحى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن شركة السكرى لمناجم الذهب تستهدف إنتاج نحو 560 ألف أوقية خلال العام الجارى 2018، ارتفاعا من مستوى 550 ألف أوقية خلال 2017‪.

وتمثل صادرات منجم السكرى نحو 2% من ميزان الصادرات المصرية، وذلك بحسب بيانات رسمية من شركة "سنتامين‪".

يذكر أن شركتين لإنتاج الذهب تعملان فى مصر حاليا، هما الشركة الفرعونية الأسترالية بمنجم السكرى، وشركة "ماتزهولدنج" القبرصية التى تعمل فى منجم "حمش"، إضافة إلى شركتين للبحث والتنقيب عن الذهب، هما "آتون ميننج" الكندية، و"ثانى دبى" الإماراتية‪.

كانت هيئة الثروة المعدنية قد أعلنت عن نتائج مزايدتها رقم 1 لسنة 2017 للتنقيب عن الذهب فى 5 قطاعات بالصحراء الشرقية، وشملت نتيجة المزايدة ترسية منطقتى بوكارى وأم سمرة على شركة "ريسوليوت مصر ليمتد"، ومنطقة أم الروس على شركة "فيرتاس مايننج ليمتد" الإنجليزية، ومنطقة أم عود وحنجلية على شركة غاز الشرق المصرية، ومنطقة دهب على شركة "غسان سبان" الإسبانية للاستثمارات.


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