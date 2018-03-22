وول ستريت جورنال: أمريكا والصين تسنان سيوفهما التجارية







واشنطن - أ ش أ

قالت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية : "بينما تجرى إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب محادثات مع الحلفاء حول إعفائهم من التعريفات الجمركية الأمريكية الجديدة على الصلب والألومنيوم، تخاطر الصين بتصعيد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة من خلال استهداف منتجات أمريكا الزراعية من الولايات التى تعتمد على الزراعة".

ونقلت الصحيفة - فى تقرير نشرته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس- عن أشخاص مطلعين على هذه القضية، قولهم إن المسئولين الصينيين، الذين قد يواجهوا سياسات واشنطن التجارية العقابية المقرر إعلانها اليوم، يستعدون للرد بفرض تعريفات جمركية خاصة بهم على صادرات الولايات المتحدة من فول الصويا والذرة والخنازير الحية، إذ تعد الولايات المتحدة من بين كبار موردى هذه المنتجات إلى الصين.

وفى واشنطن، ألمحت إدارة ترامب إلى تهدئة موقفها تجاه الحلفاء والشركاء التجاريين فى عدد من الجبهات، لكن ليس مع الصين.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن تصريح روبرت لايتهايزر الممثل التجارى الأمريكى أمام الكونجرس بأنه من المقرر انطلاق المفاوضات بين الولايات المتحدة والأرجنتين وأستراليا والاتحاد الأوروبى حول الإعفاء من الرسوم الجمركية المقدرة بـ 25% على الصلب و10% على الألومنيوم، غدا الجمعة.

وكشف لايتهايزر عن نهج أكثر تصالحية فى المفاوضات لإعادة كتابة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، بعد تقديم إعفاءات جمركية فى وقت سابق إلى دولتى اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية "نافتا" الشريكة، المكسيك وكندا.

ونسبت (وول ستريت جورنال) إلى بعض المراقبين، القول إن اتباع هذا النهج الأمريكى مع أقرب حلفاء واشنطن قد يؤدى إلى دفع التوترات مع الصين المصالح التجارية العالمية نحو معسكرين متنافسين، أحدهما متحالف مع واشنطن، والآخر متحالف مع بكين، وأن رد فعل الصين المحتمل يتم معايرته لاستهداف الولايات التى ساعدت فى انتخاب ترامب عام 2016، حيث حاز ترامب على دعم ثمان من الولايات العشر الأوائل المنتجة للصويا والخنازير، وسبع من أكبر عشر ولايات منتجة للذرة.

وتتوقع الصحيفة أن تسلط الإدارة الأمريكية الضوء على الانتهاكات الصينية لحقوق الملكية الفكرية الأمريكية، وأن تقترح تعريفات على الواردات الصينية بقيمة لا تقل عن 30 مليار دولار إلى جانب القيود المفروضة على قدرة الصين على شراء التكنولوجيا الأمريكية وشركات التكنولوجيا الفائقة، لافتة إلى أن السياسات الفعلية ستسرى بعد أن تتاح الفرصة أمام مجتمع الأعمال الأمريكى للتعليق على التدابير المقترحة.

واختتمت الصحيفة الأمريكية تقريرها بالقول إن الصين وضعت خططها لاتخاذ تدابير انتقامية خلال اجتماع عقدته شهر فبراير الماضى وزارة التجارة الصينية مع مستوردين صينيين للمنتجات الزراعية الأمريكية، بما فى ذلك شركة الصين الوطنية للحبوب والزيوت والمواد الغذائية، وهى شركة عملاقة لتصنيع الأغذية، مشيرة إلى أنه تم إعداد هذه التدابير تحسبًا لتحركات إدارة ترامب.