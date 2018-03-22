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الخميس، 22 مارس 2018 04:59 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

وول ستريت تهبط 1% بفعل مخاوف تجارية وخسائر قطاع التكنولوجيا

الخميس، 22 مارس 2018 04:24 م
وول ستريت تهبط 1% بفعل مخاوف تجارية وخسائر قطاع التكنولوجيا بورصة وول ستريت





(رويترز)
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تراجعت الأسهم الأمريكية بشدة عند الفتح اليوم الخميس، حيث هوت أسهم قطاع التكنولوجيا وسط مخاوف بشأن زيادة القواعد التنظيمية بعد أزمة فيس بوك المتعلقة بخصوصية البيانات، إضافة إلى عزم أمريكا فرض رسوم جمركية على الصين، وهو ما أذكى مخاوف بنشوب حرب تجارية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعى 277.24 نقطة أو 1.12 % إلى 24405.07 نقطة، وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 27.14 نقطة أو 1% إلى 2684.79 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 87.81 نقطة أو 1.2 % إلى 7257.47 نقطة.


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