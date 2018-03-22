ولى العهد السعودى يصل البنتاجون ضمن برنامج زيارته للولايات المتحدة







كتب سمير حسنى

وصل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلامين الوطنيين للبلدين، وكان البيت الأبيض قد قال إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وولى العهد السعودى بحثا الوضع فى اليمن الذى تمزقه الحرب، خلال اجتماعهما الثلاثاء الماضى، بما فى ذلك موضوع مقاتلى الحوثيين والتصرفات الإيرانية والأزمة الإنسانية.