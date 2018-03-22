وكيل تعليم دمياط : جميع المدارس استعدت للمشاركة في إنتخابات رئاسة الجمهورية.الخميس، 22 مارس 2018 09:49 م
السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم
دمياط معتز الشربينى
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عقد اليوم السيد أحمد سويلم وكيل وزارة التربية والتعليم، أجتماعا بمديري عموم الإدارات التعليمية ومسئولي أمن الإدارات ، لمناقشة الاستعدادات النهائية للمدارس والاستراحات وتسليمها للقوات المسلحة لتكون لجان انتخابية لرئاسة الجمهورية في الفترة 28/27/26 من الشهر الجاري.
أكد سويلم أن جميع المدارس استعدت استعدادا يليق بمحافظة دمياط وتوفير المتطلبات اللازمة من استراحات وغرف مؤمنة لصناديق الاقتراع ووسائل الاتصالات واستخدام تطبيق التواصل (الاسكيب) عن طريق الانترنت لربط جميع اللجان بغرفة العمليات المركزية بديوان المحافظة لمتابعة سير العملية الإنتخابية بصفة مستمرة.
كان ذلك بحضور الدكتور خالد خلف وكيل المديرية وعبده الزيني مدير عام الخدمات و سمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية ومحمد ربيع مدير إدارة الأمن بالمديرية .
يأتى ذلك في إطار توجيهات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بالإستعداد والتجهيز للجان الانتخابية بمدارس المحافظة.
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