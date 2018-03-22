وكيل إسكان المنوفية يكرم الأم المثالية بمديرية الإسكان

المنوفية _ محمد فتحى

نظمت مديرية الإسكان بمحافظة المنوفية، حفل تكريم الأم المثالية والأم القدوة بالمديرية، بحضور وكيل المديرية ومديرى الإدارات، ورؤساء الأقسام والعاملين بالمديرية، وأقيم الحفل فى أجواء أسرية يسودها الحب والعطاء، وقد قام المهندس محمد محمد سليمان وكيل وزارة الإسكان، بتكريمهن وتسليمهن الجوائز وهن، "فاطمه محمد سالم" بإدارة الشئون المالية، و"هالة نصار" بادارة الشئون القانونية.

جاء ذلك تكريما وتقديرا لكل ما تقدمه الام من جهد واجتهاد فى أداء عملها وتربية أبنائها، وحثهم على أداء الواجب وحب الوطن وتحمل المسئولية.

وخلال الحفل، أكد وكيل وزارة الإسكان، بأهمية دور المرأة المصرية، ودور كل أم فى النهوض بالمجتمع، ودورها الإيجابى فى المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، فهن عظيمات مصر.