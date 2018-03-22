وكالة الطاقة الدولية: انبعاثات الكربون تبلغ مستوى قياسيا فى 2017







لندن (رويترز)

قالت وكالة الطاقة الدولية، إن انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة ارتفعت إلى مستوى قياسى بلغ 32.5 جيجا طن العام الماضى، بعد استقرارها على مدى ثلاث سنوات نتيجة لارتفاع الطلب وتباطؤ جهود تحسين كفاءة الطاقة.

وتفيد تقديرات أولية للوكالة بأن الطلب العالمى على الطاقة ارتفع بنسبة 2.1 بالمئة العام الماضى إلى 14050 مليون طن من المكافئ النفطي، أى ما يزيد على مثلى معدل العام السابق، مدعوما بمعدل نمو قوي.

وارتفع الطلب على الطاقة 0.9 بالمئة فى عام 2016 وبالنسبة نفسها فى المتوسط فى السنوات الخمس السابقة، وتباطأ تحسين كفاءة الطاقة العام الماضى ونتيجة لذلك زادت انبعاثات ثانى أكسيد الكربون العالمية بنسبة 1.4 بالمئة فى 2017 إلى 32.5 جيجا طن وهو ارتفاع قياسي.

وقال فاتح بيرول المدير التنفيذى لوكالة الطاقة الدولية إن النمو الكبير فى انبعاثات ثانى أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة فى عام 2017 يوضح لنا أن الجهود الراهنة المبذولة لمكافحة تغير المناخ أبعد ما تكون عن المستوى الكافي".

لكن انبعاثات الكربون لم ترتفع فى كل مكان. فقد شهدت أغلب الاقتصادات الكبرى زيادات لكن بريطانيا والولايات المتحدة والمكسيك واليابان شهدت تراجعات، والانخفاض الأكبر شهدته الولايات المتحدة نتيجة للتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة.