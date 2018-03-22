وفد رفيع المستوى من إمارة الشارقة يزور جهاز تنمية المشروعات







كتب إسلام سعيد

في ضوء توطيد علاقات التعاون المشترك بين مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، يستقبل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفدا رفيع المستوي من إمارة الشارقة برئاسة سلطان عبد الله بن هده رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة ويصاحبه أعضاء من وفد حكومة إمارة الشارقة وممثلين من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير وغرفة تجارة وصناعة الشارقة ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية – رواد.

تهدف الزيارة بحسب بيان لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة إلى التعرف على أنشطة الجهاز التنموية المختلفة فى دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وبحث سبل التعاون بين الجهاز والمؤسسات المثيلة في الشارقة للنهوض بهذا القطاع وتشجيع الشباب العربي علي ريادة الاعمال والتشغيل الذاتي.

وأكدت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على أهمية التعاون مع الدول العربية وبالأخص دولة الإمارات الشقيقة لفتح مجالات للتعاون والمشاركة فى الخبرات وخلق فرص تسويقية مشتركة بين البلدين لخدمة أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والتعرف علي تجارب المؤسسات العاملة في مجال دعم وتنمية المشروعات في البلدين للاستفادة المتبادلة و لفتح مجالات متنوعة للمشاركة و تقديم خدمات افضل لأصحاب المشروعات ورواد الأعمال.

وأشارت إلى أن توجهات الدولة والمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات مهتمة بفتح قنوات متنوعة للتواصل والتعاون مع مختلف الدول العربية للتوسع في خدمة مشروعات الشباب ومنحهم فرص للمشاركة في المعارض الدولية و التصدير للخارج و اتاحة مجالات متنوعة في الاستثمار تلبي احتياجات الاسواق المصرية و العربية.