وفاة ألمانية على طائرة لـ"فلاى إيجبت".. وهبوط اضطرارى لإنزال الجقمان

وفاة ألمانية على طائرة لـ"فلاى إيجبت".. وهبوط اضطرارى لإنزال الجقمانالخميس، 22 مارس 2018 10:21 ص
مطار القاهرة الدولى
أ ش أ
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هبطت طائرة مصرية اضطراريا فى مطار القاهرة الدولى، لإنزال جثمان راكبة ألمانية وافتها المنية بعد إقلاع الطائرة من مطار الغردقة باتجاه ألمانيا، اليوم الخميس، وتم إنزال الجثمان ونقله بسيارة إسعاف بمرافقة زوجها لإحدى المستشفيات.
وقالت مصادر طبية بالمطار، أن برج المراقبة تلقي إشارة من قائد رحلة فلاي ايجيبت رقم 3009 المتجهة من مطار الغردقة في طريقها الي ألمانيا وعلي متنها 172 راكبا، يطلب فيها السماح بالهبوط إضطراريا لإنزال جثمان راكبة ألمانية لفظت أنفاسها الأخيرة اثناء الرحلة .
وأضافت "إنه تم السماح للطائرة بالهبوط ، وتوقيع الكشف الطبي علي الراكبة تحت إشراف إدارة الحجر الصحى بالمطار برئاسة الدكتور حازم حسين، ونقل جثمان الراكبة بمرافقة زوجها بواسطة إحدي سيارات الإسعاف".
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