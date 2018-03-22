وصول و سفر 3207 راكب و تداول 1127 شاحنة بموانىء البحر الأحمر







جنوب سيناء فايزة مرسال

صرح ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر أن ميناء بورتوفيق يستعد اليوم لاستقبال السفينة ايجبشيان ديجنتى و على متنها 250 سيارة قادمة من جدة.

كما يستعد ميناء سفاجا لاستقبال ثلاث سفن و هى مسرة، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 362 راكب و 124 شاحنة بضائع و 8 شاحنة عفش ركاب و 11 سيارة كما تغادر السفينتين عمان والحرية2 و على متنهم 147 راكب و 117 شاحنة بضائع و 4 سيارة.

فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة ALexandros THOS و على متنها 31 ألف طن ألومنيوم قادمة من استراليا و السفينتين عمان و الحرية 2 و على متنهم 118 راكب و 68 شاحنة بضائع و 1 سيارة وغادرت ثلاث سفن و هى مسرة، الحرية2 ، النوى اكسبريس، بوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 351 راكب و 163 شاحنة بضائع و 8 سيارة.

على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة مغادرة العبارة القاهرة و على متنها 127 راكب و 6 سيارة.

و فى نفس السياق، يشهد ميناء نويبع وصول و سفر 1251 راكب و تداول 167 شاحنة حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينة سينا و على متنها 155 راكب و 1 براد و 2 تريلا و 1 سيارة كما تغادر السفينتين برنسيسة و بريدج و على متنهم 31 راكب و50 براد و 15 تريلا.

بينما شهد الميناء بالأمس استقبال ثلاث سفن و هى برنسيسة، سينا، بريدج و على متنهم 319 راكب و 10 براد و 9 تريلا و 34 سيارة تصدير فيما غادرت ثلاث سفن و هى برنسيسة ، سينا ، بريدج و على متنهم 746 راكب و 55 براد و 25 تريلا و 4 سيارة و 2 باص جيت.