وزير روسى يدعو كوريا الشمالية لتسهيل شروط اصدار التأشيرات للروس

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دعا ألكسندر جالوشكا، وزير روسيا الاتحادية لتنمية الشرق الأقصى، كوريا الشمالية إلى تسهيل شروط إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، فى سبيل تعزيز السياحة وسبل التعاون بين البلدين، حسبما ذكر المكتب الإعلامى للوزارة اليوم الخميس.

وقال جالوشكا - فى اجتماع مع لجنة حكومية للتعاون التقنى والعلمى والاقتصادى والتجارى، حسبما نقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - "يصادف هذا العام الذكرى الـ 70 لعلاقاتنا الدبلوماسية، فدولتنا كانت أولى الدول التى اعترفت رسميًا باستقلال جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وقد تكون السياحة إحدى مجالات النمو الجديدة للتعاون الثنائى .. مضيفًا أن " اهتمامات الروس المحتملة فى بلدكم مرتفعة للغاية".



يذكر أن كوريا الشمالية تعد من بين البلدان التى قد يحصل مواطنوها على تأشيرات إلكترونية للسفر إلى مناطق الشرق الأقصى الروسى مثل بريمورى وكامتشاتكا وسخالين ، بموجب نظام تأشيرات مبسط كجزء من ميناء فلاديفوستوك الحر.



ويتكون الوفد الروسى الذى يعمل فى اللجنة الحكومية للتعاون التقنى والعلمى والاقتصادى والتجارى بين روسيا وكوريا الشمالية من ممثلين من 11 وكالة حكومية فيدرالية.



وركز النقاش مع اللجنة على مختلف أمور التعاون الثنائى ، من بينها النقل والطاقة والصناعة والزراعة ومصائد الأسماك والتعليم والعلوم والتكنولوجيا والبيئة والرياضة والثقافة.