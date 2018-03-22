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وزير النقل: يجب إعادة النظر فى أسعار تذاكر القطارات حتى تستمر الخدمة

الخميس، 22 مارس 2018 10:51 ص
وزير النقل: يجب إعادة النظر فى أسعار تذاكر القطارات حتى تستمر الخدمة الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات





كتب رضا حبيشى
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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إنه لا بد من إعادة النظر فى أسعار تذاكر القطارات، والنظر للمرفق برؤية اقتصادية، حتى تستمر الخدمة ولا تتوقف. 
 
وأضاف وزير النقل، فى تصريحات صحفية خلال جولته بورش صيانة جرارات السكك الحديدية فى السبتية، أن مرفق السكة الحديد ملك للشعب وليس ملك وزارة النقل أو الحكومة أو رئاسة الجمهورية، لهذا يجب الحفاظ عليه وضمان استمراره.
 
كان الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، قد بدأ صباح اليوم الخميس جولة تفقدية فى ورش صيانة جرارات السكك الحديدية فى منطقة السبتية، برفقة قيادات الهيئة، لمتابعة مشروع إعادة تأهيل الجرارات الألمانية.

 


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