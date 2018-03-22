video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 10:41 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير النقل يتفقد ورش صيانة القطارات بالسبتية ويطالب بزيادة الإنتاج الشهرى

الخميس، 22 مارس 2018 09:44 ص
وزير النقل يتفقد ورش صيانة القطارات بالسبتية ويطالب بزيادة الإنتاج الشهرى الدكتور هشام عرفات وزير النقل





كتب رضا حبيشى - تصوير أحمد معروف
إضافة تعليق

بدأ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية بورش صيانة جرارات السكك الحديدية فى السبتية، برفقة قيادات الهيئة، لمتابعة مشروع إعادة تأهيل الجرارات الألمانى.

وطالب وزير النقل خلال جولته، بزيادة الإنتاج الشهرى من الجرارات التى تجرى صيانتها وإعادة تأهيلها، مع عدم السماح بخروج جرارات من الورش بدون صيانتها جيدا، كما تفقد الوزير أقسام الورش المختلفة، متعهدا بتوفير كل الاحتياجات اللازمة لإعادة التأهيل، بالتنسيق مع وزارة المالية والممولين الدوليين.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأحد.. وزيرى النقل والبترول يزوران ميناء دمياط لوضع حجر أساس عدة مشروعات

وزير النقل: مشروعات الطرق فى شهر توازى ما كان ينفذ خلال عام بالماضى

السكة الحديد

ورش السبتية

وزير النقل

هشام عرفات

اخبار مصر

جرارات السكة الحديد

هيئة السكة الحديد

اخبار القطارات




لا تفوتك
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

فيديو.. 5 محطات نقلت حسين الشحات من الفيوم إلى ملايين الإمارات

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

براءة الإعلامية ريهام سعيد من تهمة "خطف الأطفال"

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

س و ج.. كل ما تريد أن تعرفه عن اتفاقية التجارة الحرة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة