وزير النقل يتفقد ورش صيانة القطارات بالسبتية ويطالب بزيادة الإنتاج الشهرى

وزير النقل يتفقد ورش صيانة القطارات بالسبتية ويطالب بزيادة الإنتاج الشهرىالخميس، 22 مارس 2018 09:44 ص
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى - تصوير أحمد معروف
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بدأ الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، صباح اليوم الخميس، جولة تفقدية بورش صيانة جرارات السكك الحديدية فى السبتية، برفقة قيادات الهيئة، لمتابعة مشروع إعادة تأهيل الجرارات الألمانى.
وطالب وزير النقل خلال جولته، بزيادة الإنتاج الشهرى من الجرارات التى تجرى صيانتها وإعادة تأهيلها، مع عدم السماح بخروج جرارات من الورش بدون صيانتها جيدا، كما تفقد الوزير أقسام الورش المختلفة، متعهدا بتوفير كل الاحتياجات اللازمة لإعادة التأهيل، بالتنسيق مع وزارة المالية والممولين الدوليين.
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