وزير النقل يتفقد اليوم ورش السكة الحديد لصيانة الجرارات بـ"السبتية"الخميس، 22 مارس 2018 01:00 ص
ورش السكك الحديد أرشيفية
كتب رضا حبيشى
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يقوم الدكتور هشام عرفات وزير النقل، اليوم الخميس، بجولة تفقدية فى ورش ايرماس المتخصصة فى إصلاح وعمرات جرارات السكك الحديدية، بالسبتية، وذلك لمتابعة الأعمال الجارية لصيانة الجرارات.
ويرافق وزير النقل خلال جولته قيادات السكة الحديد، لمتابعة ما تم الانتهاء منه فى مجال إصلاح جرارات الهنشل الألمانى.
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