وزير النقل: مشروعات الطرق فى شهر توازى ما كان ينفذ خلال عام بالماضى

وأضاف وزير النقل، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن ما ينفذ حاليًا من معدلات تنفيذ بالمشروعات الجديدة خلال شهر واحد يوازى ما كان يحقق فى عام كامل بالماضى.

وكان وزير النقل، أشار إلى أنه بعد افتتاح طريق شبرا بنها الحر، وافتتاح القوس الشمالى الشرقى من الدائرى الإقليمى وبعد الانتهاء من القوس الشمالى الغربى، فإن طريق الدائرى الإقليمى سيمثل جزءًا مهمًا من الطريق الذى يربط جميع المحاور الطولية السريعة والرئيسية المتجهة من وإلى إقليم القاهرة الكبرى، ويهدف لربط الطرق الرئيسية للمحافظات، وسيسهم فى تنشيط الحركة التجارية بين محافظات الصعيد ومحافظات القناة والدلتا، وتخفيض تكلفة وزمن ومسافة الرحلات بين المدن الواقعة على امتداد مساره، ويسهم فى تخفيف الحركة المرورية العالية على الطريق الدائرى الحالى حول القاهرة الكبرى.