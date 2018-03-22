وزير النقل: تذكرة المترو ستظل بعد زيادتها أرخص وسائل المواصلات فى مصر (صور)الخميس، 22 مارس 2018 11:18 ص
كتب رضا حبيشى - تصوير أحمد معروف
قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن سعر تذكرة المترو سيظل الأرخص بين كل وسائل النقل فى مصر، حتى بعد زيادة سعر التذكرة، ولا بد من النظر للمرفق نظرة اقتصادية حتى نحافظ عليه.
وأضاف الوزير هشام عرفات، فى تصريحات صحفية خلال جولته فى ورش صيانة جرارات السكك الحديدية بالسبتية، اليوم الخميس، أن تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق يحتاج 30 مليار جنيه لإعادة تأهيله بعدما غاب عنه التطوير 30 عاما كاملة، متابعا: "مرفق المترو ملك المواطن مثله مثل السكك الحديدية، لهذا لا بد من المحافظة عليهما"، مشيرا إلى أنه أعلن زيادة سعر التذكرة منذ 6 أشهر، ولا يريد تكرار الأمر.
وأكد الوزير، أن مستوى الخدمة بالسكك الحديدية سيشهد طفرة غير عادية فى منتصف 2019، من خلال مشروعات التطوير الجارى تنفيذها من كهربة إشارات وشراء عربات وجرارات جديدة وغيرها من المشروعات، ممشددا على أن السكة الحديد بها جرارات تعمل منذ 1976، بفضل العاملين ومجهوداتهم فى صيانة وتطوير الهيئة ومرافقها.
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عدد الردود 0
بواسطة:
صبحي الرديني
سوء الادا رة
أعتقد بل اجزم ان السكة الحديد و المترو بهذه الاسعر ليس هناك خسارة بقىدر سوء الادارة المالية و انتهاكات اموال الدولة بشتى الطرق و خاصة بالتحايل على القوانين و ايضا عدم البحث عن طرق بديلة لحل الازمات بعيدا عن ارتفاع الاسعار أرجو من المسؤلين ان يرحموا المواطنين حتى لا يكرهونهم في مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
بركة
تجربة عملية .. مع التوكتوك ... !!!!!
قبل أسبوعين في حدائق الأهرام .. أخذت التوكتوك من بوابة للبوابة التانية .. مسافة قريبة جداً جداً .. دفعت ( للطفل اللي يعتبر مشروع بلطجي مبكر ) عشرة جنيهات !!! .. لما يحاول وزير النقل إنقاذ المترو اللي بيخدم الملايين وبيتكلف عشرات المليارات .. لما يحاول زيادة التذكرة اللي بنلف بيها القاهرة ( خمسين قرش بس ) .. يووووووووووووووه .. الغلابة والفقرا .. ليه الزيادة .. الناس تعبانة .. بينما أنا وغيري ومنهم الناس التعبانة بندفع ( وفوراً ) لبلطجي التكتك عشرة جنيهات لمسافة كيلو او اتنين .. متى نكون واقعيين ؟؟ .. متى نكون منصفين ؟ .. متى نقول كلمة الحق ؟.. متى لانتربص بالدولة .. متى نحمد ربنا على وجود خدمة المترو ؟؟ .. ومتى الإعلام يكون موضوعي ومايمشيش ورا الجماعة إياها في تشويه كل شيئ ..؟؟ .. قروش للدولة أفضل أم عشرة جنيه للبلطجي بتاع التكتوك .. ؟ !!!