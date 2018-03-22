وزير النقل: تذكرة المترو ستظل بعد زيادتها أرخص وسائل المواصلات فى مصر (صور)







كتب رضا حبيشى - تصوير أحمد معروف

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، إن سعر تذكرة المترو سيظل الأرخص بين كل وسائل النقل فى مصر، حتى بعد زيادة سعر التذكرة، ولا بد من النظر للمرفق نظرة اقتصادية حتى نحافظ عليه.

وأضاف الوزير هشام عرفات، فى تصريحات صحفية خلال جولته فى ورش صيانة جرارات السكك الحديدية بالسبتية، اليوم الخميس، أن تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق يحتاج 30 مليار جنيه لإعادة تأهيله بعدما غاب عنه التطوير 30 عاما كاملة، متابعا: "مرفق المترو ملك المواطن مثله مثل السكك الحديدية، لهذا لا بد من المحافظة عليهما"، مشيرا إلى أنه أعلن زيادة سعر التذكرة منذ 6 أشهر، ولا يريد تكرار الأمر.

وأكد الوزير، أن مستوى الخدمة بالسكك الحديدية سيشهد طفرة غير عادية فى منتصف 2019، من خلال مشروعات التطوير الجارى تنفيذها من كهربة إشارات وشراء عربات وجرارات جديدة وغيرها من المشروعات، ممشددا على أن السكة الحديد بها جرارات تعمل منذ 1976، بفضل العاملين ومجهوداتهم فى صيانة وتطوير الهيئة ومرافقها.



























































































































