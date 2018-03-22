وزير النقل: السكة الحديد تعانى "وهتشوفوا شكل مختلف للقطارات فى 2019".. فيديو







كتب محمد شعلان

قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن منظومة السكك الحديدية تعانى منذ فترة طويلة، مؤكدا على بدء التطوير بهان قائلا: "ولكن الأهم استدامة التطوير"، وأفاد بأن الوزارة تنفذ مشروعات لتطوير السكك الحديدية تنتهى منها عام 2022.

ووجه وزير النقل، حديثا للمصريين فى لقاء بكاميرا قناة ON Live، قائلا: "هتشوفوا شكل مختلف للسكة الحديد بداية من السنة القادمة تحديدا فى شهر يوليو عام 2019"، مشددا على ضرورة تحقيق نظام يضمن استدامة تطوير السكك الحديدية بمنظور اقتصادى.

وعن قرار رفع أسعار التذاكر، رد وزير النقل: "متأكد أن المواطنين متفهممون للقرارات التى سنلجأ لها لأنها فى صالحهم"، موضحا أن الهيئة فى حاجة إلى إدارة الموضوع اقتصاديا لتحقيق قيمة عادلة وليست قيمة كاملة لاستدامة تطوير السكة الحديد بنظام كامل اقتصادى.