وزير القوى العاملة يصل العاصمة الإدارية لدعم مبادرة تسجيل العمالة غير المنتظمة







كتب محمود راغب _ تصوير محمد الحصرى

وصل منذ قليل، وزير القوى العاملة، محمد سعفان، للعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق القافلة الثانية، التى تنظمها الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن إجراء الكشف الطبى والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا لنحو 1000 من هذه الفئة من العمالة.

وأشار "سعفان" إلى أن ذلك يأتى تنفيذا لبروتوكول التعاون الموقع مؤخرا بين الوزارة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية فى إطار مبادرة "عنيك فى عنينا " التى يرعاها مجلس الوزراء.































































































































































