وزير القوى العاملة يزور "العاصمة الإدارية" اليوم لتسجيل العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة يزور "العاصمة الإدارية" اليوم لتسجيل العمالة غير المنتظمةالخميس، 22 مارس 2018 12:00 ص
"العاصمة الإدارية"
كتب محمود راغب
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يجرى محمد سعفان وزير القوى العاملة، اليوم الخميس المقبل، زيارة للعاصمة الإدارية الجديدة لتنفيذ القافلة الثانية لإجراء الكشف الطبى والعلاج، وإجراء العمليات الجراحية مجانا للعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تسجيل 950 عاملا ، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مؤخرا مع مؤسسة صناع الخير للتنمية.
وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، كشف أن نتائج حصر العمالة غير المنتظمة، الذى تقوم به الوزارة ومديريات القوى العاملة على مستوى 27 محافظة وصل إلى 520 ألفا و263 عاملا على مدى 18 يوما من بدء التسجيل، بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانى والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات، من خلال حملة "حماية" لتسجيل العمالة غير المنتظمة التى أطلقتها الوزارة أول مارس حتى نهايته.
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