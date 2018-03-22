وزير القوى العاملة: سجلنا 600 ألف عامل غير منتظم وعددهم يصل مليون نهاية مارس







كتب محمود راغب _ تصوير محمد الحصرى

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تسعى لوضع حصر جغرافى ومهنى للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن عدد من سجلوا حتى الآن بخدمة التسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة تخطى حوالى الـ 600 ألف، متوقعا أن يصل العدد لمليون نهاية مارس.

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق القافلة الثانية، التى تنظمها الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسجيل العمالة غير المنتظمة وإجراء الكشف الطبى والعلاج، أنه لابد من تكاتف كل المؤسسات والمجتمع المدنى لتقديم الرعاية للعمالة غير المنتظمة.

وعن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير القوى العاملة، قائلا:"إحنا فى مكان كان صحراء ومصر بتكسر المستحيل وتقديم الرعاية للعمالة غير المنتظمة ليس مستحيل وقادرين على تقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة".

وأشار أن الوزارة خصصت 25 مليون جنيه لشهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، وسيتم البدء بالمسجلين فى المحافظات ثم بعد ذلك البدء فى زيادة حجم هذه الشهادات لتغطية كافة فئات العمالة غير المنتظمة.

وأشار سعفان إلى أن أعداد العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يصل لحوالى 25 ألف عامل.