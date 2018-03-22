video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير القوى العاملة: سجلنا 600 ألف عامل غير منتظم وعددهم يصل مليون نهاية مارس

الخميس، 22 مارس 2018 01:31 م
وزير القوى العاملة: سجلنا 600 ألف عامل غير منتظم وعددهم يصل مليون نهاية مارس محمد سعفان وزير القوى العاملة





كتب محمود راغب _ تصوير محمد الحصرى
إضافة تعليق

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تسعى لوضع حصر جغرافى ومهنى للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن عدد من سجلوا حتى الآن بخدمة التسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة تخطى حوالى الـ 600 ألف، متوقعا أن يصل العدد لمليون نهاية مارس.

 

وأضاف وزير القوى العاملة، خلال زيارته للعاصمة الإدارية الجديدة، لإطلاق القافلة الثانية، التى تنظمها الوزارة، بالعاصمة الإدارية الجديدة، لتسجيل العمالة غير المنتظمة وإجراء الكشف الطبى والعلاج، أنه لابد من تكاتف كل المؤسسات والمجتمع المدنى لتقديم الرعاية للعمالة غير المنتظمة.

 

وعن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، أكد وزير القوى العاملة، قائلا:"إحنا فى مكان كان صحراء ومصر بتكسر المستحيل وتقديم الرعاية للعمالة غير المنتظمة ليس مستحيل وقادرين على تقديم الرعاية والدعم لهذه الفئة".

 

وأشار أن الوزارة خصصت 25 مليون جنيه لشهادة أمان للعمالة غير المنتظمة، وسيتم البدء بالمسجلين فى المحافظات ثم بعد ذلك البدء فى زيادة حجم هذه الشهادات لتغطية كافة فئات العمالة غير المنتظمة.

 

وأشار سعفان إلى أن أعداد العمالة بالعاصمة الإدارية الجديدة يصل لحوالى 25 ألف عامل.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير القوى العاملة يصل العاصمة الإدارية لدعم مبادرة تسجيل العمالة غير المنتظمة

القوى العامله

وزاره القوى العامله

محمد سعفان

العاصمه الاداريه




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

بعد نجاح انترناشونال فاشون أوورد.. أحمد عليوة يكشف تفاصيل عرض أزياء الأردن

بعد نجاح انترناشونال فاشون أوورد.. أحمد عليوة يكشف تفاصيل عرض أزياء الأردن

كوبر يفاضل بين السعيد ورمضان صبحى للمشاركة بالتشكيل الأساسى أمام البرتغال

كوبر يفاضل بين السعيد ورمضان صبحى للمشاركة بالتشكيل الأساسى أمام البرتغال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة