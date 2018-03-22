video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 08:05 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير الطيران يصرف مكافأة للعاملين بالأرصاد الجوية بمناسبة يومهم العالمى

الخميس، 22 مارس 2018 07:47 م
وزير الطيران يصرف مكافأة للعاملين بالأرصاد الجوية بمناسبة يومهم العالمى شريف فتحي وزير الطيران





كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق


 



 



 



 


نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مساء اليوم الخميس احتفالا، بمرور 68 عاما على اليوم العالمي للأرصاد الجوية وذلك بمقر الهيئة بحضور المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران نيابة عن شريف فتحي وزير الطيران المدني.

 
وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد إن وزير الطيران المدني، قرر منح العاملين بالهيئة مكافأة  800 جنيه وشهادة أمان  للعاملين دون 58 سنة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد وتقديرا لجهودهم  .
 
وقام المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني خلال الحفل ، بتكريم عدد من العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منحهم شهادات تقدير .
 
وتعد المنظمة العالمية للأرصاد الجويةWMO إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وقد كانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO تعمل سابقا مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية IMO ثم حلت محلها تماماً للقيام بكافة أنشطة الأرصاد الجوية اعتبارا من 23 مارس 1950،لذلك يحتفل العالم في يوم 23 مارس من كل عام باليوم العالمى للأرصاد الجوية يذكر أن مصر ترأست المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة 8 سنوات بقيادة فتحي طه رئيس مجلس الإدارة السابق.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الطيران يشهد توقيع اتفاقية بين مصر للطيران للصيانة والخطوط الكينية

حصاد المطار.. السيسى يستقبل ويودع الرئيس السودانى.. وزير الطيران يفتتح مؤتمر ومعرض صيانة الطائرات بإفريقيا.. مصر للطيران: تنظيم رحلات إضافية لنقل مشجعى المنتخب إلى روسيا.. وتعلن عن توقيع عقد رعاية نقل الفراعنة

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

سلطة الطيران المدني

وزير الطيران




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة