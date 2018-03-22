وزير الطيران يصرف مكافأة للعاملين بالأرصاد الجوية بمناسبة يومهم العالمى







كتبت رحاب نبيل

































نظمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية مساء اليوم الخميس احتفالا، بمرور 68 عاما على اليوم العالمي للأرصاد الجوية وذلك بمقر الهيئة بحضور المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران نيابة عن شريف فتحي وزير الطيران المدني.

وقال الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد إن وزير الطيران المدني، قرر منح العاملين بالهيئة مكافأة 800 جنيه وشهادة أمان للعاملين دون 58 سنة وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد وتقديرا لجهودهم .

وقام المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني خلال الحفل ، بتكريم عدد من العاملين بالهيئة العامة للأرصاد الجوية من خلال منحهم شهادات تقدير .

وتعد المنظمة العالمية للأرصاد الجويةWMO إحدى الوكالات المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة وقد كانت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO تعمل سابقا مع المنظمة الدولية للأرصاد الجوية IMO ثم حلت محلها تماماً للقيام بكافة أنشطة الأرصاد الجوية اعتبارا من 23 مارس 1950،لذلك يحتفل العالم في يوم 23 مارس من كل عام باليوم العالمى للأرصاد الجوية يذكر أن مصر ترأست المنظمة العالمية للأرصاد الجوية لمدة 8 سنوات بقيادة فتحي طه رئيس مجلس الإدارة السابق.